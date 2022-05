Ministro del sud a Salerno: “Sconcertata dalle assenze istituzionali” (Di lunedì 23 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Sono Sconcertata per l’assenza della regione, della provincia e del Comune di Salerno: è deprimente vedere come anche i rappresentati delle istituzioni che dovrebbero spogliarsi della tessera di di partito privilegiano la tessera partitica ad un contratto di sviluppo che stanzierà 250 milioni di euro per l’intero territorio”. Non le manda a dire il Ministro del Sud Mara Carfagna che dopo il siparietto su Facebook a colpi di Maloox con il Presidente della regione Campania oggi ha dovuto registrare l’assenza della maggior parte dei sindaci della provincia di Salerno alla conferenza, presso la sede dell’amministrazione provinciale per presentare le opportunità legate ai contratti interistituzionali di sviluppo. Alla presenza dei soli sindaci di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 23 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– “Sonoper l’assenza della regione, della provincia e del Comune di: è deprimente vedere come anche i rappresentati delle istituzioni che dovrebbero spogliarsi della tessera di di partito privilegiano la tessera partitica ad un contratto di sviluppo che stanzierà 250 milioni di euro per l’intero territorio”. Non le manda a dire ildel Sud Mara Carfagna che dopo il siparietto su Facebook a colpi di Maloox con il Presidente della regione Campania oggi ha dovuto registrare l’assenza della maggior parte dei sindaci della provincia dialla conferenza, presso la sede dell’amministrazione provinciale per presentare le opportunità legate ai contratti interdi sviluppo. Alla presenza dei soli sindaci di ...

