Milano | slitta sentenza Benusiglio | madre ' spero non la facciano morire ancora'

(Di lunedì 23 maggio 2022), 23 mag. (Adnkronos) -al primo giugno prossimo, a causa del gup diRaffaella Mascarino assente per un impedimento, lache vede imputato Marco Venturi, accusato dell'omicidio della fidanzata Carlotta, la stilista di 37 anni trovata impiccata con una sciarpa a un albero di piazza Napoli il 31 maggio 2016. All'udienza, durata solo pochi minuti per stabilire una nuova data per il verdetto, erano presenti lae Giorgia, la sorella di Carlotta. "Mi auguro - ha detto la mamma Giovanna Palazzi - che non laun'altra volta. Dentro di me so cosa è successo, vediamo come andrà. Non ho mai creduto in un gesto estremo". Nella sua requisitoria il pm Francesca Crupi aveva chiesto la condanna a 30 anni di ...

Advertising

Ggmar00 : RT @FraNasato: Secondo il sito della Gazzetta dello Sport slitta dopo la fine del campionato il verdetto del Tribunale di Milano, che era a… - mvcalcio : RT @FraNasato: Secondo il sito della Gazzetta dello Sport slitta dopo la fine del campionato il verdetto del Tribunale di Milano, che era a… - clarence_von : RT @FraNasato: Secondo il sito della Gazzetta dello Sport slitta dopo la fine del campionato il verdetto del Tribunale di Milano, che era a… - FraNasato : Secondo il sito della Gazzetta dello Sport slitta dopo la fine del campionato il verdetto del Tribunale di Milano,… - sportli26181512 : Leao e il maxi-risarcimento allo Sporting: nuovo rinvio, sentenza a giugno: Leao e il maxi-risarcimento allo Sporti… -

Liberoquotidiano.it

... un modo per collegare in maniera veloci le sue sedi del gruppo, Brescia e. Per noi vuol ... L' idea iniziale di chiudere la scelta in primaveradunque un po' . "In autunno contiamo di ...Brescia. L'obbiettivo è quello di realizzare una nuova sede di A2A, la multiutility dei comuni di Brescia e, in via Sostegno, in città, ma le tempistiche ancora non sono state determinate e la costruzione del nuovo stabile sarà vincolata al più ampio progetto di riqualificazione della zona sud della ... Milano: slitta sentenza Benusiglio, madre 'spero non la facciano morire ancora' Milano, 23 mag. (Adnkronos) - Slitta al primo giugno prossimo, a causa del gup di Milano Raffaella Mascarino assente per un impedimento, la sentenza ...Doppio matrimonio speciale oggi, 21 maggio 2022, nel municipio di Castione della Presolana nel rito officiato dal sindaco Angelo Migliorati.