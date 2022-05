Milano, l’arrivo del pullman dei campioni d’Italia a Casa Milan: ad attenderlo una folla di oltre 20 mila tifosi. Ibrahimovic mostra il trofeo (Di lunedì 23 maggio 2022) l’arrivo del pullman del milan di rientro da Reggio Emilia dopo la partita contro il Sassuolo che ha sancito la vittoria dello scudetto per i rossoneri. Il pullman fatica a farsi largo tra ali di folla, dopo essere passato nel tunnel di via Gattamelata diretto a Casamilan dove si sono radunati 20 mila tifosi fino a notte inoltrata. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022)deldeldi rientro da Reggio Emilia dopo la partita contro il Sassuolo che ha sancito la vittoria dello scudetto per i rossoneri. Ilfatica a farsi largo tra ali di, dopo essere passato nel tunnel di via Gattamelata diretto adove si sono radunati 20fino a notte inoltrata. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

