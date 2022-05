Milano | incendio Torre dei Moro | residenti non pagheranno Imu

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 maggio 2022), 23 mag. (Adnkronos) - Inei condomini delladei, in via Antonini, andata distrutta a causa di unil 29 agosto 2021, nonl'Imu. E' uno degli effetti della decisione della giunta del Comune di, che ha azzerato l'imposta dovuta per il 2022 per le abitazioni principali dichiarate inagibili o inabitabili in seguito a eventi eccezionali. La legge di bilancio 160/2019, con cui è stata istituita la nuova Imu, prevede infatti che gli alloggi divenuti inagibili per cause di forza maggiore perdano di conseguenza il requisito di abitazione principale, e quindi l'esenzione Imu prevista per la “prima casa”: i proprietari sono chiamati a versare il tributo con l'aliquota dello 0,86 per cento, anche se dimezzato. La norma prevede ...