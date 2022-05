Milan, riconsegnata la medaglia di Pioli. Tre ragazzi si sono presentati dai carabinieri (Di lunedì 23 maggio 2022) Ora la medaglia sottratta all’allenatore del Milan Stefano Pioli è in mano ai carabinieri di Reggio Emilia. La notizia è stata diffusa dall’agenzia stampa Agi che spiega come il cimelio sia stato portato da tre ragazzi, tra i 20 e i 25 anni, tutti residenti nel reggiano. I tre si sarebbero presentati al comando insieme all’avvocato Alessandro Conti, del foro di Reggio Emilia. Non sono ancora chiare le dinamiche della vicenda: dalle prime dichiarazioni fornite dai ragazzi sembra che abbiano trovato la medaglia fuori dagli spogliatoi. Sempre secondo l’Agi gli stessi tre però sarebbero anche i protagonisti di una serie di Story pubblicate su Instagram in cui sfoggiavano la medaglia scrivendo accanto «Grazie ... Leggi su open.online (Di lunedì 23 maggio 2022) Ora lasottratta all’allenatore delStefanoè in mano aidi Reggio Emilia. La notizia è stata diffusa dall’agenzia stampa Agi che spiega come il cimelio sia stato portato da tre, tra i 20 e i 25 anni, tutti residenti nel reggiano. I tre si sarebberoal comando insieme all’avvocato Alessandro Conti, del foro di Reggio Emilia. Nonancora chiare le dinamiche della vicenda: dalle prime dichiarazioni fornite daisembra che abbiano trovato lafuori dagli spogliatoi. Sempre secondo l’Agi gli stessi tre però sarebbero anche i protagonisti di una serie di Story pubblicate su Instagram in cui sfoggiavano lascrivendo accanto «Grazie ...

