Milan, Pioli: “Vogliamo essere competitivi in Italia e in Europa” (Di lunedì 23 maggio 2022) Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha commentato al termine di Sassuolo-Milan la vittoria del 19° Scudetto del Diavolo. Le sue dichiarazioni Leggi su pianetamilan (Di lunedì 23 maggio 2022) Stefano, tecnico rossonero, ha commentato al termine di Sassuolo-la vittoria del 19° Scudetto del Diavolo. Le sue dichiarazioni

Advertising

repubblica : Scudetto Milan, rubata la medaglia di Pioli: 'Restituitemela, è l'unica che ho' [dal nostro inviato Enrico Currò] - acmilan : ??? Stefano Pioli: “Abbiamo scritto una storia d’amore unica. La felicità è amore, nulla di più. E io sono innamorat… - AntoVitiello : #Pioli: 'Le tre immagini di questa stagione? La vittoria nel derby, quella contro la Lazio e i discorsi di… - AntonioDiNaro4 : RT @Zincoritorna: Thread su gente che per un motivo o per l’altro dovremmo invitare alla festa scudetto del Milan #1 PADOVAN Indiscusso a… - ilrossonero94 : Immaginate essere interista: L’anno scorso vinci il campionato e pensi di avere aperto un ciclo, in estate smantel… -