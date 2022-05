Milan, lo Scudetto in cinque momenti chiave del campionato | VIDEO (Di lunedì 23 maggio 2022) Il Milan di Stefano Pioli è Campione d'Italia 2021-2022. Ecco i cinque momenti chiave del trionfo in campionato della prima squadra di Milano in questo VIDEO della redazione di 'GazzettaTV'. Ovvero, quando i rossoneri hanno svoltato definitivamente Leggi su pianetamilan (Di lunedì 23 maggio 2022) Ildi Stefano Pioli è Campione d'Italia 2021-2022. Ecco idel trionfo indella prima squadra dio in questodella redazione di 'GazzettaTV'. Ovvero, quando i rossoneri hanno svoltato definitivamente

Advertising

repubblica : Scudetto Milan, rubata la medaglia di Pioli: 'Restituitemela, è l'unica che ho' [dal nostro inviato Enrico Currò] - DAZN_IT : 5 ottobre 2021 - Ibrahimovic alle Iene: 'Chi vince lo scudetto? In che squadra gioca Zlatan, il Milan? E allora il… - acmilan : The match report of our championship match, don't miss it ?? - sansa86 : RT @PdiCalcio: CURIOSITÀ: il Milan è la squadra più giovane a vincere uno Scudetto in Serie A nell’era dei 3 punti a vittoria 26 anni e 9… - robimaria : RT @Peynet120475: Forse non è chiaro. Nessun tifoso della Juve ha gioito per lo scudetto del Milan, ma tutti hanno gioito perché l'Inter no… -