(Di lunedì 23 maggio 2022) Arriva il titolo numero 32: «Quando sono tornato c’era chi rideva». Ha smesso di essere titolare non centrale. Nel 2020 lo sbarco ao per l’ultima impresa della carriera: gol e motivazione hanno plasmato una squadra giovane

Advertising

ThManfredi : Uno legge che lo scudetto del Milan è simile all’impresa del Leicester e pensa che l’antico sogno di Syd Barrett si… - vlahovismopuro : @Il_Mago_KK @willy_signori Se uno legge Narnia sembra che : L'Inter ha avuto rossi in campionato Il Milan abbia avu… - MatteoEspo7 : @TheNapoliFan @Torrenapoli1 Migliori di quelli del Milan a mani basse, lobotka poco pubblicizzato e rovinato da Gat… - MRC_typing : Nel girone di ritorno il Milan ha segnato poco (29 gol, 8° miglior attacco), ma solo 9 gol subiti, molto meno di og… - FilippoMariaMa1 : Complimenti per la vittoria meritata nonostante la legge del -

La Stampa

Allenatore: Alessio Dionisi: Maignan, Calabria, Tonali (46' Bennacer), Giroud (72' ... Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base ...Ilperde il derby di ritorno di Coppa Italia, da lì in poi: 5 vittorie consecutive. Differenze abissali di mentalità', sisulla pagina 'L'interista tradizionalista'. E sotto piovono ... Milan, la legge di Ibra: “Mi sentivo Breaveheart” Stefano Pioli, il più acclamato insieme a Rafa Leao e a Zlatan Ibrahimovic dal popolo rossonero, l’artefice del miracoloso 19° Scudetto del Diavolo targato Elliott si è visto sfilare in campo la medag ...Le luci di San Siro si spengono meste che il fischio finale è ancora lontano. E si accendono quelle di tutta la città. Il cielo di Milano torna rossonero dopo 11 anni. E quella che ...