Milan | Galliani | Ho visto la partita con Berlusconi | ci siamo emozionati

(Di lunedì 23 maggio 2022) Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport',ha espresso tutta la sua gioia. Queste le sue parole: 'Mi ha invitato il presidenteper vedere insieme la, come fianco a fianco ...

Advertising

Gazzetta_it : Galliani tifoso speciale: 'Il Grande Milan è tornato. E ora la seconda stella' - TuttoMilan_24 : Milan, senti Galliani: “Mi sono emozionato, ora vogliamo la seconda stella prima dell’Inter” #Milan #Pioli #SerieA… - YBah96 : RT @NandoPiscopo1: @antig9696 @Smashdevil_19 @DanielsH796 @mgpg07 @milan_corner Schira ahahahah Già bacchettato Ringraziamo pure Galliani… - infoitsport : Milan Campione d’Italia, Galliani: “Felicissimo, complimenti a tutti” - NandoPiscopo1 : @antig9696 @Smashdevil_19 @DanielsH796 @mgpg07 @milan_corner Schira ahahahah Già bacchettato Ringraziamo pure Gal… -

Adriano, ex amministratore delegato del, ha commentato lo scudetto vinto dai rossoneri. L'ultimo tricolore conquistato dal club meneghino risaliva a undici anni fa e al comando c'era proprio ...Gli ultimi anni di proprietà Fininvest con Silvio Berlusconi patron dele Adrianoamministratore delegato. Sono stati imperiali per 25 anni, poi gli ultimi 5 anni sono stati davvero ...Le dichiarazioni di Adriano Galliani dopo lo Scudetto del Milan: "Invitato da Berlusconi, ci siamo emozionati. Ma niente paragoni" ...Adriano Galliani, dopo lo Scudetto conquistato dal Milan ha rilasciato un'intervista parlando di come ha vissuto il trionfo ...