Milan: festa incontenibile, Pioli capopolo e quello striscione agli interisti: 'La Coppa Italia...' (Di lunedì 23 maggio 2022) Non si placa la gioia del popolo rossonero, che anche nella giornata di lunedì (23 maggio) ha seguitato a festeggiare senza freni. Sedi principali delle celebrazioni, la piazza di casa Milan , ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 23 maggio 2022) Non si placa la gioia del popolo rossonero, che anche nella giornata di lunedì (23 maggio) ha seguitato a festeggiare senza freni. Sedi principali delle celebrazioni, la piazza di casa, ...

