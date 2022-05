Milan, che succede? Dopo la festa, arriva la doccia gelata (Di lunedì 23 maggio 2022) Durante i festeggiamenti per il diciannovesimo scudetto, in casa Milan c’è spazio anche a qualche sfottò e di conseguenza qualche polemica. Poco più di 24 ore fa la Serie A ha avuto la sua conclusione. Il Milan ha trionfato a Reggio Emilia con un netto 3 a 0 conquistando cosi il suo diciannovesimo titolo in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 23 maggio 2022) Durante i festeggiamenti per il diciannovesimo scudetto, in casac’è spazio anche a qualche sfottò e di conseguenza qualche polemica. Poco più di 24 ore fa la Serie A ha avuto la sua conclusione. Ilha trionfato a Reggio Emilia con un netto 3 a 0 conquistando cosi il suo diciannovesimo titolo in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

repubblica : Scudetto Milan, rubata la medaglia di Pioli: 'Restituitemela, è l'unica che ho' [dal nostro inviato Enrico Currò] - fanpage : Sono in centinaia i tifosi nerazzurri che a fine primo tempo lasciano lo stadio di #SanSiro. Con l'ormai quasi cert… - DAZN_IT : 5 ottobre 2021 - Ibrahimovic alle Iene: 'Chi vince lo scudetto? In che squadra gioca Zlatan, il Milan? E allora il… - swan92678832 : RT @Lukyluke311: ?????? La casa automobilistica tedesca BMW ha annunciato che interromperà non solo la sua produzione, ma l'intera industria… - Shiny_Rugiada : @90ordnasselA E andato dal Milan a parametro 0 'a vincere tutto' e ora che rimanga dov'è, perché porta sfiiiga ?? -