Milan Campione d’Italia! Il pullman scoperto sfila per le vie di Milano | LIVE NEWS

Advertising

AntoVitiello : Tutto vero! #Milan campione d'Italia ?? - AntoVitiello : ??????? MILAN CAMPIONE D'ITALIA 2021-22??????? - ADeLaurentiis : Complimenti al Milan campione e all’Inter seconda. Ma complimenti anche a noi che chiudiamo terzi con 9 punti di va… - gianantoniome : RT @ADeLaurentiis: Complimenti al Milan campione e all’Inter seconda. Ma complimenti anche a noi che chiudiamo terzi con 9 punti di vantagg… - giorgioz70 : @BeppeSala senti la canzone il MILAN È CAMPIONE -

... Zlatan Ibrahimovic negli spogliatoi del Mapei Stadium dopo la vittoria dello scudetto del... tutti qua! No, tranquilli, non smetto!", questa la doverosa premessa all'arringa del...Napoli chiude con la miglior difesa (col) del campionato: una sola volta ci era riuscito Il Napoli chiude il campionato con 31 reti subite, la miglior difesa insieme ald'Italia . E' la seconda volta in assoluto che la formazione azzurra riesce ad essere quella meno battuta della Serie A: el 1970/71, con 19 gol incassati in 30 partite. A riportarlo è ...Mentre in negativo spicca il -19 dell'Atalanta. Il Milan campione d'Italia ha conquistato 7 punti in più rispetto alla scorsa stagione, l'Inter seconda in graduatoria 7 in meno. Saldo leggermente ...19.15 - Prosegue molto a rilento il viaggio del Milan a bordo dei pullman scoperti che faticano ad andare avanti visti i tanti tifosi presenti anche nelle strade di Milano.