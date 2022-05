Milan Campione d’Italia: il grande lavoro di valorizzazione di Pioli (Di lunedì 23 maggio 2022) Al termine di una stagione lunga e tortuosa, il Milan è riuscito a laurearsi Campione d’Italia per la diciannovesima volta nella sua storia. Un risultato clamoroso se si pensa alle previsioni di inizio stagione che vedevano l’Inter Campione in carica ancora come la favorita principale. Ieri pomeriggio, proprio in un testa a testa contro gli eterni rivali impegnati contro la Sampdoria, i rossoneri hanno avuto la meglio per 3-0 sul campo del Sassuolo. La netta vittoria firmata dal partente Kessié e da un Giroud autore di una doppietta, ha portato il Diavolo in paradiso, mettendo la ciliegina sulla torta ad un’annata fantastica. Milan Campione d’Italia: i protagonisti di questa stagione Da Maignan a Tomori, fino ad arrivare a Tonali, Leao e Giroud, sono diversi i ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 23 maggio 2022) Al termine di una stagione lunga e tortuosa, ilè riuscito a laurearsiper la diciannovesima volta nella sua storia. Un risultato clamoroso se si pensa alle previsioni di inizio stagione che vedevano l’Interin carica ancora come la favorita principale. Ieri pomeriggio, proprio in un testa a testa contro gli eterni rivali impegnati contro la Sampdoria, i rossoneri hanno avuto la meglio per 3-0 sul campo del Sassuolo. La netta vittoria firmata dal partente Kessié e da un Giroud autore di una doppietta, ha portato il Diavolo in paradiso, mettendo la ciliegina sulla torta ad un’annata fantastica.: i protagonisti di questa stagione Da Maignan a Tomori, fino ad arrivare a Tonali, Leao e Giroud, sono diversi i ...

Advertising

AntoVitiello : Tutto vero! #Milan campione d'Italia ?? - AntoVitiello : ??????? MILAN CAMPIONE D'ITALIA 2021-22??????? - ADeLaurentiis : Complimenti al Milan campione e all’Inter seconda. Ma complimenti anche a noi che chiudiamo terzi con 9 punti di va… - fedro1016 : RT @Gianpaolo_5: Milan campione d'Italia con 86 punti. Nelle stagioni 16/17 e 17/18 a Roma e Napoli non ne bastarono 87 e 91 per mettersi a… - antico_fabio : RT @Gianpaolo_5: Milan campione d'Italia con 86 punti. Nelle stagioni 16/17 e 17/18 a Roma e Napoli non ne bastarono 87 e 91 per mettersi a… -