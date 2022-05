Milan Campione d’Italia! Cori e sfottò | “La Coppa Italia mettila nel c**o” | LIVE

Advertising

AntoVitiello : Tutto vero! #Milan campione d'Italia ?? - AntoVitiello : ??????? MILAN CAMPIONE D'ITALIA 2021-22??????? - ADeLaurentiis : Complimenti al Milan campione e all’Inter seconda. Ma complimenti anche a noi che chiudiamo terzi con 9 punti di va… - luna_lucky : RT @Gaucho_RN: E' il diciannovesimo scudetto Milan campione Tutte diciannove di stoffa, non di cartone! Sette Champions sulla spalla, posse… - rockett70 : RT @ADeLaurentiis: Complimenti al Milan campione e all’Inter seconda. Ma complimenti anche a noi che chiudiamo terzi con 9 punti di vantagg… -

Alle 18 circa la squadra è salita sul pullman scoperto per la parata che è partita da Casae terminerà proprio in Duomo: sono migliaia i tifosi in strada ad osannare la squadrad'...Prima di alzare la coppa insieme ai compagni, ilsvedese è entrato in campo col sigaro e ... gridando a squarciagola: ' Milano non è, l'Italia è'., il discorso da brividi di ...Lo juventino Andrea Bosco ha analizzato l'andamento del campionato tirando in ballo anche la squadra di Luciano Spalletti.Le strade di Milano, come ieri Piazza Duomo, si tingono di rossonero per lo scudetto del Milan. Alle 18 circa la squadra è salita sul pullman scoperto per la parata che è partita ...