Milan campione d’Italia all’ultimo atto: una scena già vista (Di lunedì 23 maggio 2022) Il Milan campione d’Italia, all’ultima giornata, la storia si ripete Ieri, intorno alle 20.00, il Milan si è laureato campione d’Italia per la diciannovesima volta. Uno scudetto che, sotto molti aspetti, rievoca un’altra cavalcata trionfale che racconto oggi. E’ quella di Zaccheroni nella stagione 1998-1999. I rossoneri non venivano da stagioni esaltanti, anzi. Un decimo e un undicesimo posto. Una finale di coppa Italia persa. Per ripartire Berlusconi scelse un allenatore che si era contraddistinto per il suo gioco offensivo e che aveva portato in alto una squadra come l’Udinese. Nell’estate del 1998, quindi, il Milan riparte da lui. La squadra parte subito bene con le vittorie con Bologna e Salernitana ma poi arriva il primo tonfo: la Fiorentina. Anche i “viola” sono ... Leggi su glieroidelcalcio (Di lunedì 23 maggio 2022) Il, all’ultima giornata, la storia si ripete Ieri, intorno alle 20.00, ilsi è laureatoper la diciannovesima volta. Uno scudetto che, sotto molti aspetti, rievoca un’altra cavalcata trionfale che racconto oggi. E’ quella di Zaccheroni nella stagione 1998-1999. I rossoneri non venivano da stagioni esaltanti, anzi. Un decimo e un undicesimo posto. Una finale di coppa Italia persa. Per ripartire Berlusconi scelse un allenatore che si era contraddistinto per il suo gioco offensivo e che aveva portato in alto una squadra come l’Udinese. Nell’estate del 1998, quindi, ilriparte da lui. La squadra parte subito bene con le vittorie con Bologna e Salernitana ma poi arriva il primo tonfo: la Fiorentina. Anche i “viola” sono ...

Advertising

AntoVitiello : Tutto vero! #Milan campione d'Italia ?? - AntoVitiello : ??????? MILAN CAMPIONE D'ITALIA 2021-22??????? - ADeLaurentiis : Complimenti al Milan campione e all’Inter seconda. Ma complimenti anche a noi che chiudiamo terzi con 9 punti di va… - LorenzoGirolam3 : RT @MauOrbez1887: Guardiola e Cancelo campioni ? Tottenham di Conte in Champions grazie alla doppietta di Kulusevski ? Il Milan dei tanti g… - robertorodi76 : RT @Gianpaolo_5: Milan campione d'Italia con 86 punti. Nelle stagioni 16/17 e 17/18 a Roma e Napoli non ne bastarono 87 e 91 per mettersi a… -