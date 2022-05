Michelle Hunziker sorprende tutti: la dolce dedica a Eros Ramazzotti (Di lunedì 23 maggio 2022) Michelle Hunziker è sempre stata molto sincera con i suoi fan. Nelle ultime ore, tramite Instagram, ha deciso di condividere un importante traguardo sportivo. Stando alle sue parole, dopo impegni e sacrifici è riuscita a ottenere la cintura blu di karate. La conduttrice di Striscia la notizia, però, non si è limitata solo a descrivere le emozioni provate, ma ha anche rivolto un ringraziamento speciale a Eros Ramazzotti. Sono state parole colme di affetto che in pochi si sarebbero aspettati. Michelle Hunziker ottiene un importante riconoscimento a karate: “Mi sono emozionata” Michelle Hunziker è fiera di essersi iscritta a karate. Questo nuovo sport, oltre ad aiutarla a sfogare le negatività per la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi, le sta ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 23 maggio 2022)è sempre stata molto sincera con i suoi fan. Nelle ultime ore, tramite Instagram, ha deciso di condividere un importante traguardo sportivo. Stando alle sue parole, dopo impegni e sacrifici è riuscita a ottenere la cintura blu di karate. La conduttrice di Striscia la notizia, però, non si è limitata solo a descrivere le emozioni provate, ma ha anche rivolto un ringraziamento speciale a. Sono state parole colme di affetto che in pochi si sarebbero aspettati.ottiene un importante riconoscimento a karate: “Mi sono emozionata”è fiera di essersi iscritta a karate. Questo nuovo sport, oltre ad aiutarla a sfogare le negatività per la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi, le sta ...

Advertising

tuttopuntotv : Michelle Hunziker sorprende tutti: la dolce dedica a Eros Ramazzotti - occhio_notizie : Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, negli ultimi anni, si sono sicuramente avvicinati. In molti avevano sperato in… - giannicuzzani : RT @Emanuela2011: In un'intervista esclusiva, Michelle Hunziker rivela: 'ecco come sono rimasta incinta di Sole'. La butto lì senza aver le… - Nadia02113466 : @Claudia45554788 È vero io la vedo come la nuova Michelle Hunziker brava, bella e simpatica - Marinettoski : Sto uscendo con una con l’accento italiano di Michelle Hunziker. Io > ?? -