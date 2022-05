Michelle Hunziker innamorata del karate | il ringraziamento a Eros Ramazzotti

(Di lunedì 23 maggio 2022) Non stanno più insieme da tempo, ma la coppia formata daednon smette di fare sognare il pubblico italiano. A legare i due, oltre all’amicizia, un sentimento che va al di là dell’amore, che è sopravvissuto a tutto anche e soprattuto per il bene della figlia Aurora. Questa volta i due sono tornati a fare parlare di loro per una dedica della conduttrice al cantante, condivisa da lei sul suo profilo Instagram. Vi raccomandiamo...positiva al Covid: su Instagram racconta la sua quarantenasi è recentemente appassionata alKyokushinkai una discpilina di arti marziali. Domenica 22 maggio si è recata a Bologna per sostenere un ...

Advertising

its_kaywhatever : @mimmomarga L’anno scorso Diet Prada aveva citato Striscia per il gesto razzista di Michelle Hunziker, era venuto f… - infoitcultura : Michelle Hunziker passa l'esame di Karate. E fa una dedica a Eros Ramazzotti: 'Oggi devo dirti grazie, ecco perché' - infoitcultura : Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti: la dedica speciale della conduttrice - infoitcultura : Michelle Hunziker, nuova dedica pubblica a Eros: così si sono riavvicinati - infoitcultura : Michelle Hunziker, la dolce dedica ad Eros Ramazzotti fa commuovere tutti -

celebra sui social un traguardo importante e si lascia andare in un post di riflessione, ma la dedica speciale è per ...Stiamo nello specifico parlando della celebre conduttrice televisivae dell'ex marito Eros Ramazzotti al quale proprio la conduttrice nelle scorse ore ha dedicato un post sui social ...Michelle Hunziker, la pausa non è bastata: un'altra mazzata in arrivo. La scelta della showgirl questa volta non sta pagando ...Michelle Hunziker ha deciso di mettersi gioco e, con fatica, ha raccolto risultati che mai si sarebbe aspettata di raggiungere. Da alcuni mesi si è avvicinata al Karate Kyokushinkai, una disciplina in ...