Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti di nuovo insieme? La dedica pubblica

Leggi su vesuvius

(Di lunedì 23 maggio 2022)ha scritto una bellissimaal suo ex marito: sarà che i due si sono riavvicinati sentimentalmente? Tra la bellissima conduttrice svizzerae il famoso cantante, separati ormai da molti anni, da sempre vige un rapporto di rispetto reciproco e profondo bene.(Instagram)Seppure non c’è mai stato il sentore di un ipotetico ritorno, in quanto entrambi si sono ricostruiti una famiglia separatamente l’uno dall’altra, il puro legame di amicizia che c’è tra i due è visibile a tutti. In ogni caso, nell’ultimo periodo si è notato un riavvicinamento ...