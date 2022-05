"Mia moglie si è scop*** il suo capo. Così io...". Corna, porno vendetta estrema (Di lunedì 23 maggio 2022) Un lettore del Daily Star ha scritto una lettera a Jane O'Gorman per chiedere un consiglio d'amore. L'uomo dice di essere andato a letto con la migliore amica di sua moglie per vendetta. La moglie infatti lo tradiva con il suo capo. "Alcuni mesi fa, ho iniziato a sospettare che mia moglie mi tradisse. Era diventata distante e riservata", racconta l'uomo. "Continuavo a beccarla mentre sussurrava al telefono. Improvvisamente lavorava fino a tardi e visitava parenti lontani nei fine settimana", prosegue. Così "un venerdì ho deciso di seguirla. L'ho vista mentre faceva il check-in in un hotel con il suo capo. Le ho telefonato e lei ha fatto finta di stare con un vecchio compagno di scuola. La mattina dopo, sono tornato. Ho indossato un berretto da baseball e occhiali scuri ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) Un lettore del Daily Star ha scritto una lettera a Jane O'Gorman per chiedere un consiglio d'amore. L'uomo dice di essere andato a letto con la migliore amica di suaper. Lainfatti lo tradiva con il suo. "Alcuni mesi fa, ho iniziato a sospettare che miami tradisse. Era diventata distante e riservata", racconta l'uomo. "Continuavo a beccarla mentre sussurrava al telefono. Improvvisamente lavorava fino a tardi e visitava parenti lontani nei fine settimana", prosegue."un venerdì ho deciso di seguirla. L'ho vista mentre faceva il check-in in un hotel con il suo. Le ho telefonato e lei ha fatto finta di stare con un vecchio compagno di scuola. La mattina dopo, sono tornato. Ho indossato un berretto da baseball e occhiali scuri ...

