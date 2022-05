"Mettila nel cu***". Milan, lo striscione mostrato da Theo e Maignan: l'insulto agli interisti scatena il caos | Guarda (Di lunedì 23 maggio 2022) Festa grande, incontenibile, per le strade di Milano. È la festa del Milan campione d'Italia, che sfila a bordo di un pullman scoperto da Casa Milan fino a piazza Duomo. Il via alla parata alle 18. Ma la marea umana, il delirio, la folla e l'esaltazione dei tifosi ha rallentato clamorosamente il tutto: il corteo proseguiva lentissimo. Già, tutti vogliono assaporarsi il momento, tutti sperano che duri il più possibile. E nel corso della festa-Scudetto, accade di tutto. Ed ovviamente esplose la polemica. Già, perché Maignan, Theo Hernandez e Rade Krunic hanno esposto uno striscione che recitava: "La Coppa Italia Mettila nel c***". Ogni riferimento all'Inter non è puramente casuale. Per inciso, quasi lo stesso striscione che Massimo Ambrosini mostrò ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) Festa grande, incontenibile, per le strade dio. È la festa delcampione d'Italia, che sfila a bordo di un pullman scoperto da Casafino a piazza Duomo. Il via alla parata alle 18. Ma la marea umana, il delirio, la folla e l'esaltazione dei tifosi ha rallentato clamorosamente il tutto: il corteo proseguiva lentissimo. Già, tutti vogliono assaporarsi il momento, tutti sperano che duri il più possibile. E nel corso della festa-Scudetto, accade di tutto. Ed ovviamente esplose la polemica. Già, perchéHernandez e Rade Krunic hanno esposto unoche recitava: "La Coppa Italianel c***". Ogni riferimento all'Inter non è puramente casuale. Per inciso, quasi lo stessoche Massimo Ambrosini mostrò ...

