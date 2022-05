Meteo lunedì: rischio nubifragi e temporali a partire dal Nord Italia (Di lunedì 23 maggio 2022) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Se il weekend trascorrerà in compagnia dell’anticiclone Nordafricano che determinerà condizioni di prevalente stabilità e soprattutto condizioni di caldo intenso e anomalo, dall’inizio della prossima settimana qualcosa sembra cominciare a cambiare. Dal Nord Atlantico cercheranno di farsi strada correnti più fresche ed instabili verso il cuore del Continente che daranno luogo ad una certa intensificazione dell’instabilità lunedì sull’arco alpino. Tra martedì e mercoledì è atteso un loro ulteriore affondo, fin verso le latitudini mediterranee. Ne conseguirà un’estensione dell’instabilità a parte delle restanti regioni settentrionali con fenomeni anche violenti, a causa dei contrasti termici tra l’aria molto calda preesistente e quella più fresca in discesa da ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 23 maggio 2022) PrevisioniSITUAZIONE. Se il weekend trascorrerà in compagnia dell’anticicloneafricano che determinerà condizioni di prevalente stabilità e soprattutto condizioni di caldo intenso e anomalo, dall’inizio della prossima settimana qualcosa sembra cominciare a cambiare. DalAtlantico cercheranno di farsi strada correnti più fresche ed instabili verso il cuore del Continente che daranno luogo ad una certa intensificazione dell’instabilitàsull’arco alpino. Tra martedì e mercoledì è atteso un loro ulteriore affondo, fin verso le latitudini mediterranee. Ne conseguirà un’estensione dell’instabilità a parte delle restanti regioni settentrionali con fenomeni anche violenti, a causa dei contrasti termici tra l’aria molto calda preesistente e quella più fresca in discesa da ...

