Meteo, con la nuova settimana arriva un vortice: come cambia la situazione (Di lunedì 23 maggio 2022) La situazione Meteo è pronta a cambiare nel corso di questa settimana. Infatti un vortice sta minacciando il paese: cosa succederà a breve. Il Meteo italiano potrebbe ben presto subire un capovolgimento a causa dell'arrivo di un vortice freddo. Infatti l'anticiclone potrebbe essere messo in difficoltà. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo sulla penisola. L'articolo proviene da Inews24.it.

