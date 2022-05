Mel Gibson: dall’Oscar al carcere | La parabola discendente del divo di Hollywood (Di lunedì 23 maggio 2022) Famoso per le sue posizioni ultra cattoliche. Ma nell’ultimo periodo è finito nei guai più volte. Altro che pio uomo… E’ passato dagli action movie scanzonati come attore ai film epici come regista. La carriera di Mel Gibson è enorme. Per questo fa ancora più rumore la sua rovinosa caduta. Una discesa negli inferi da cui è difficile risalire. Anche per uno come lui. Mel Gibson (web source) esclusiva.comInizialmente noto per le serie di film di “Mad Max” e “Arma letale”, nel tempo Mel Gibson si è dato a ruoli drammatici e alla regia, riuscendo ad aggiudicarsi l’Oscar al miglior regista nel 1996 col film “Braveheart – Cuore impavido”. Nel 2004 ha diretto il colossal “La passione di Cristo”, nel 2006 “Apocalypto”, un film incentrato sulla storia delle civiltà precolombiane, e nel 2016 il film bellico “La battaglia di Hacksaw Ridge”, ... Leggi su esclusiva (Di lunedì 23 maggio 2022) Famoso per le sue posizioni ultra cattoliche. Ma nell’ultimo periodo è finito nei guai più volte. Altro che pio uomo… E’ passato dagli action movie scanzonati come attore ai film epici come regista. La carriera di Melè enorme. Per questo fa ancora più rumore la sua rovinosa caduta. Una discesa negli inferi da cui è difficile risalire. Anche per uno come lui. Mel(web source) esclusiva.comInizialmente noto per le serie di film di “Mad Max” e “Arma letale”, nel tempo Melsi è dato a ruoli drammatici e alla regia, riuscendo ad aggiudicarsi l’Oscar al miglior regista nel 1996 col film “Braveheart – Cuore impavido”. Nel 2004 ha diretto il colossal “La passione di Cristo”, nel 2006 “Apocalypto”, un film incentrato sulla storia delle civiltà precolombiane, e nel 2016 il film bellico “La battaglia di Hacksaw Ridge”, ...

