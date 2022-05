Medici verso l’estinzione, i sindacati di categoria lanciano l’allarme: entro il 2024 il sistema sanitario rischia di perdere 40mila specialisti (Di lunedì 23 maggio 2022) “Nel triennio 2019-2021 sono andati in pensione circa 4mila Medici specialisti ogni anno per un totale di 12mila camici bianchi. Nel triennio 2022-2024 andranno in pensione circa 10mila Medici specialisti. Quindi in 6 anni il Ssn perderà 22mila Medici specialisti ospedalieri per pensionamenti”. A lanciare l’allarme è l’Anaao, il sindacato dei Medici dirigenti del Ssn, Anaao-Assomed il quale, oggi attraverso un comunicato stampa ha reso noto che “Tra pensionamenti e licenziamenti sono previsti 40mila Medici in meno nel Servizio sanitario nazionale (Ssn) entro il 2024“. L’Anaao: “Se il trend dei licenziamenti fosse confermato, nel ... Leggi su italiasera (Di lunedì 23 maggio 2022) “Nel triennio 2019-2021 sono andati in pensione circa 4milaogni anno per un totale di 12mila camici bianchi. Nel triennio 2022-andranno in pensione circa 10mila. Quindi in 6 anni il Ssn perderà 22milaospedalieri per pensionamenti”. A lanciareè l’Anaao, il sindacato deidirigenti del Ssn, Anaao-Assomed il quale, oggi attraun comunicato stampa ha reso noto che “Tra pensionamenti e licenziamenti sono previstiin meno nel Servizionazionale (Ssn)il“. L’Anaao: “Se il trend dei licenziamenti fosse confermato, nel ...

