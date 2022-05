Media Usa: «Gli Stati Uniti valutano l’invio di soldati a Kiev per proteggere l’ambasciata» – Il live blog (Di lunedì 23 maggio 2022) Nell’89esima giornata della guerra in Ucraina il presidente Zelensky ha accusato i russi di bloccare l’esportazione di 22 milioni di tonnellate di cibo, mentre Francia e Germania dicono che per far entrare Kiev nell’Unione Europea ci vorranno 15 o 20 anni. Intanto Mosca ha intensificato gli sforzi per prendere Severodonetsk, che dopo la caduta di Mariupol diventa il prossimo obiettivo strategico dell’esercito in occupazione. E mentre l’Onu valuta in cento milioni gli sfollati nel mondo, gli Usa valutano la possibilità di inviare truppe per difendere la loro ambasciata a Kiev. 4.00 – Gli Usa valutano l’invio di soldati a Kiev Il Wall Street Journal ha rivelato che funzionari militari e diplomatici Usa stanno valutando la possibilità di inviare forze speciali ... Leggi su open.online (Di lunedì 23 maggio 2022) Nell’89esima giornata della guerra in Ucraina il presidente Zelensky ha accusato i russi di bloccare l’esportazione di 22 milioni di tonnellate di cibo, mentre Francia e Germania dicono che per far entrarenell’Unione Europea ci vorranno 15 o 20 anni. Intanto Mosca ha intensificato gli sforzi per prendere Severodonetsk, che dopo la caduta di Mariupol diventa il prossimo obiettivo strategico dell’esercito in occupazione. E mentre l’Onu valuta in cento milioni gli sfollati nel mondo, gli Usala possibilità di inviare truppe per difendere la loro ambasciata a. 4.00 – Gli UsadiIl Wall Street Journal ha rivelato che funzionari militari e diplomatici Usa stanno valutando la possibilità di inviare forze speciali ...

