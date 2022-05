Mbappè: “Ringrazio il Real Madrid ed i tifosi. Rimasto per la Ligue 1 e la Francia” (Di lunedì 23 maggio 2022) In seguito alla trattativa tra Mbappè ed il Real Madrid, terminata con la fumata nera, il talento francese ha deciso comunque di ringraziare i tifosi spagnoli Leggi su mediagol (Di lunedì 23 maggio 2022) In seguito alla trattativa traed il, terminata con la fumata nera, il talento francese ha deciso comunque di ringraziare ispagnoli

Advertising

WiAnselmo : RT @Mediagol: Mbappè: “Ringrazio il Real Madrid ed i tifosi. Rimasto per la Ligue 1 e la Francia” - Mediagol : Mbappè: “Ringrazio il Real Madrid ed i tifosi. Rimasto per la Ligue 1 e la Francia” - sportli26181512 : La verità di #Mbappé: 'È un nuovo #Psg, ecco perché sono rimasto': Il 23enne attaccante in conferenza stampa: 'Ring… - infoitsport : Mbappé: 'Al Psg posso realizzare i miei sogni. Ma ringrazio il Real, tiferò per loro' - infoitsport : Mbappé: 'Felice per il rinnovo con il Psg. Ringrazio il Real , sospetto la loro delusione' -

PSG, Mbappè sul rinnovo: 'sarò solo un calciatore. Volevo partire ma...' PSG, Mbappè sul rinnovo - Ecco le sue parole: 'È stata una decisione difficile, ma ho sempre voluto ... Mi volevano rendere felice e li ringrazio per questo e quindi volevo parlargli in prima persona ... Calcio: Psg, Mbappè 'Sono francese e voglio vincere qui' ...mio arrivo e li ringrazio. Ho sempre sognato di indossare la maglia del Real, capisco la delusione dei loro tifosi ma spero che comprendano la decisione di continuare a giocare nel mio Paese". Mbappè ... PSG,sul rinnovo - Ecco le sue parole: 'È stata una decisione difficile, ma ho sempre voluto ... Mi volevano rendere felice e liper questo e quindi volevo parlargli in prima persona ......mio arrivo e li. Ho sempre sognato di indossare la maglia del Real, capisco la delusione dei loro tifosi ma spero che comprendano la decisione di continuare a giocare nel mio Paese"....