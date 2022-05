Mbappé: «Resto al Psg perché sono francese e perché il progetto del club è cambiato» (Di lunedì 23 maggio 2022) Kylian Mbappé ha spiegato in conferenza stampa i motivi che lo hanno spinto a rinunciare alla corte del Real Madrid per accettare la proposta di rinnovo del Psg. Al suo fianco il presidente del club francese, Nasser Al-Khelaifi. «Il progetto è cambiato. Tutti sanno che l’anno scorso volevo andarmene. Ho avuto l’intima convinzione che fosse la decisione migliore in quel momento. C’è un aspetto sportivo, anche privato, un aspetto rappresentato dal fatto che sono francese, questo è il paese in cui vivrò, in cui invecchierò. C’è questo lato sentimentale e anche il progetto è cambiato, il club vuole cambiare alcune cose». Mbappé ha dichiarato di aver deciso definitivamente la settimana scorsa. «Ho preso la ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 23 maggio 2022) Kylianha spiegato in conferenza stampa i motivi che lo hanno spinto a rinunciare alla corte del Real Madrid per accettare la proposta di rinnovo del Psg. Al suo fianco il presidente del, Nasser Al-Khelaifi. «Il. Tutti sanno che l’anno scorso volevo andarmene. Ho avuto l’intima convinzione che fosse la decisione migliore in quel momento. C’è un aspetto sportivo, anche privato, un aspetto rappresentato dal fatto che, questo è il paese in cui vivrò, in cui invecchierò. C’è questo lato sentimentale e anche il, ilvuole cambiare alcune cose».ha dichiarato di aver deciso definitivamente la settimana scorsa. «Ho preso la ...

Advertising

GiovaAlbanese : Il Paris Saint Mbappé ha speso più di ogni altro club per comprare un calciatore già suo. Per tutto il resto c'è Mastercard. - FBiasin : Pare che #Mbappe abbia cambiato idea: niente #Real, resta al #Psg. “Sceicco, vado al #Real”. “Quanto vuoi?”. “Non… - napolista : #Mbappé: «Resto al Psg perché sono francese e perché il progetto del club è cambiato» In conferenza stampa: «L’ann… - abdo_massa : RT @GiovaAlbanese: Il Paris Saint Mbappé ha speso più di ogni altro club per comprare un calciatore già suo. Per tutto il resto c'è Masterc… - Bianca34874951 : RT @RobertoRenga: Il PSG licenzia Leonardo. Del resto, con quel che guadagna, il ds lo farà Mbappé, uno e bino e forse trino. -

Quanti scudetti ha vinto/ Milan, Manchester City, Psg, Bayern Monaco: i campioni ... QUANTI SCUDETTI HANNO VINTO Da Leao a De Bruyne , passando per Mbappé e Lewandowski : chi ... il City e pure il Psg , come del resto il Bayern Monaco . Haaland al Manchester City: è ufficiale/ 75 mln ... Mbappé: 'Resto al PSG per continuare a crescere. Grazie Real Madrid e Florentino Perez: sarò il vostro primo tifoso per la finale di ... Commenta per primo Convinto di aver rinnovato con il PSG, ma allo stesso tempo strizza l'occhio al Real Madrid . Kylian Mbappé ha scritto una lunga lettera sui social nella quale torna sulla decisione di restare a Parigi: 'Fin da piccolo, invece di sognare la mia vita, preferisco vivere il mio sogno, scrive l'... ... QUANTI SCUDETTI HANNO VINTO Da Leao a De Bruyne , passando pere Lewandowski : chi ... il City e pure il Psg , come delil Bayern Monaco . Haaland al Manchester City: è ufficiale/ 75 mln ...Commenta per primo Convinto di aver rinnovato con il PSG, ma allo stesso tempo strizza l'occhio al Real Madrid . Kylianha scritto una lunga lettera sui social nella quale torna sulla decisione di restare a Parigi: 'Fin da piccolo, invece di sognare la mia vita, preferisco vivere il mio sogno, scrive l'...