Mbappé: 'Pensavo sarei andato al Real... Resto al Psg, ora sono al centro del progetto' (Di lunedì 23 maggio 2022) Il Psg riparte con una nuova stella. Ossia Kylian Mbappé, presentato oggi come un neo acquisto al Parco dei Principi, davanti ai tifosi e anche ad una platea di giornalisti internazionale. Tutti per ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 23 maggio 2022) Il Psg riparte con una nuova stella. Ossia Kylian, presentato oggi come un neo acquisto al Parco dei Principi, davanti ai tifosi e anche ad una platea di giornalisti internazionale. Tutti per ...

Mbappé: 'Pensavo sarei andato al Real... Resto al Psg, ora sono al centro del progetto' Il Psg riparte con una nuova stella. Ossia Kylian Mbappé, presentato oggi come un neo acquisto al Parco dei Principi, davanti ai tifosi e anche ad una platea di giornalisti internazionale. Tutti per mesi hanno seguito passo dopo passo la telenovela ...