Mbappé è una cambiale | il Psg deve pagare altri 35 milioni di euro al Monaco

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 23 maggio 2022) Kylianè una. Il Psg ormai paga tutti. Per il rinnovo a cifre folli dell’attaccante francese passa all’incasso il, il suo vecchio club. Per contratto infatti i parigini dovranno versare alcirca 35di, dopo aver già pagato per l’attaccante francese 145nel 2017. Lo prevede una clausola sottoscritta all’epoca della cessione: in caso di rinnovo sarebbe scattato un ulteriore salatissimo bonus. In pratica gli è costato 180di. In Francia si diceva addirittura che il PSG stesse cercando di aspettare fino al 30 giugno per poi ingaggiarecome free agent per evitare questa compensazione finanziaria. Ma non hanno aspettato. Cosa vuoi che siano per il Psg 35 ...