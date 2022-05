(Di lunedì 23 maggio 2022) “Nell’anno in cui latorna in(ev!) dobbiamo direaldi Stefano Pioli e di Paolo Maldini“. Così il leader di Italia, nelle sue Enews. “Un abbraccio grande a Davide Nicola, mister della Salernitana: un grande allenatore ma soprattutto un uomo vero. Sono molto felice dell’ennesima impresa disperata della sua carriera! E che meraviglia anche il finale da cardiopalma della Premier League, con la vittoria del Manchester City che pure a un quarto d’ora dalla fine perdeva 2-0 in casa. Inutile girarci attorno: per me il calcio rimane il gioco più bello del mondo“, aggiunge. SportFace.

Advertising

Per quanto riguarda la riforma del Csm, il leader del Carroccio è all'opposizione e trova il supporto di. Pnrr, tutte le scadenze del governo Analizzando la questione in maniera più ...Lo scrivenella sua ultima enews. 'Quello che è certo è che contro la strategia del silenzio faremo tutto ciò che la legge ci permette per affermare le ragioni della giustizia e del ...Matteo Renzi: "Bravo Milan. E viva la Fiorentina in Europa. Il calcio è lo sport più bello del mondo", scrive nella sua enews ...Ultima scadenza da Bruxelles: il 30 giugno. Ma per ora è stato completato solo un impegno su sei e le riforme su fisco, concessioni balneari, catasto e giustizia immobilizzano il Senato ...