Matteo e Andrea Bocelli cantano al matrimonio di Kourtney Kardashian a Portofino (Di lunedì 23 maggio 2022) E’ Kim Kardashian, la sorella della sposa, a mostrare dettagli di Portofino, del matrimonio di Kourtney e l’esibizione di Matteo e Andrea Bocelli. Il tenore e suo figlio hanno cantato al matrimonio di Kourtney Kardashian e Travis Baker, nozze di cui tutti oggi parlano perché per niente sobrie. Bocelli è molto amato negli Stati Uniti e per gli sposi la loro presenza, le loro esibizioni, sono state forse una sorpresa, in ogni caso un regalo di Domenico Dolce. E’ lo stilista che ha contattato i Bocelli chiedendo la loro partecipazione per una sorpresa speciale a Kourtney e Travis. Andrea e Matteo Bocelli hanno ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 23 maggio 2022) E’ Kim, la sorella della sposa, a mostrare dettagli di, deldie l’esibizione di. Il tenore e suo figlio hanno cantato aldie Travis Baker, nozze di cui tutti oggi parlano perché per niente sobrie.è molto amato negli Stati Uniti e per gli sposi la loro presenza, le loro esibizioni, sono state forse una sorpresa, in ogni caso un regalo di Domenico Dolce. E’ lo stilista che ha contattato ichiedendo la loro partecipazione per una sorpresa speciale ae Travis.hanno ...

Advertising

FiduciaGiada : RT @waveofbones: Riccardo che nella stessa puntata cerca di riconquistare Gloria, piange per Ida, Veronica che porta in esterna Andrea ma s… - Canieuest96 : RT @AlessiaGuetti: Dite tanto di Matteo ma Andrea è proprio un burino,offende continuamente e si sente sto cazzo... Ha copiato paro paro a… - Profilo3Marco : RT @uominiedonne: Matteo reagisce così dopo aver visto l’esterna di Veronica e Andrea! #UominieDonne - waveofbones : Riccardo che nella stessa puntata cerca di riconquistare Gloria, piange per Ida, Veronica che porta in esterna Andr… - s_myopinion : #uominiedonne Andrea prometteva bene all’inizio ma ha finito col farmi “piacere” Matteo -