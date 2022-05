Martino: “Scontri Spezia-Napoli, ho una notizia”. Tifosi di casa lanciano fumogeni, il video (Di lunedì 23 maggio 2022) Carmine Martino a Radio Goal è ritornato sugli Scontri di Spezia-Napoli, facendo la cronaca di quello che è accaduto. Sicuramente una giornata da cancellare per quanto accaduto sugli spalti. Secondo molte testimonianze e video apparsi in rete, i Tifosi dello Spezia hanno prima aggredito quelli del Napoli a bordo dei pullman. Poi all’interno dello stadio sono partiti i soliti cori: “Vesuvio lavali col fuoco“. Martino a Radio Kiss Kiss Napoli fa sapere che la tensione tra i Tifosi si “avvertiva già da fuori lo stadio. Ho visto che c’era qualcosa di strano che non funzionava. Inoltre non è possibile che due tifoserie avversarie vengano poste così vicine le une alle altre“. In curva Piscina i ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 23 maggio 2022) Carminea Radio Goal è ritornato suglidi, facendo la cronaca di quello che è accaduto. Sicuramente una giornata da cancellare per quanto accaduto sugli spalti. Secondo molte testimonianze eapparsi in rete, idellohanno prima aggredito quelli dela bordo dei pullman. Poi all’interno dello stadio sono partiti i soliti cori: “Vesuvio lavali col fuoco“.a Radio Kiss Kissfa sapere che la tensione tra isi “avvertiva già da fuori lo stadio. Ho visto che c’era qualcosa di strano che non funzionava. Inoltre non è possibile che due tifoserie avversarie vengano poste così vicine le une alle altre“. In curva Piscina i ...

