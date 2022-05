Marco Follini racconta Aldo Moro | l’uomo della mitezza politica

(Di lunedì 23 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Martedì 24 maggio alle 16.15 presso il Museo del Sannio di Benevento – Sala Vergineo si terrà la presentazione del libro di“Via Savoia. Il labirinto di”. L’iniziativa ha come tema: “”. Essa è promossa dal Laboratorio per la felicità pubblica, in collaborazione con BASE Benevento e con il patrocinioProvincia di Benevento. Il programma dell’incontro è così articolato: porterà i saluti Nino Lombardi Presidente F.F.Provincia di Benevento; introdurrà Ettore Rossi Coordinatore Laboratorio per la felicità pubblica; interverranno studenti e studentesse del Liceo Classico ...

E' l'analisi di, contenuta nel suo "Punto di vista" per Adnkronos . ROTONDI - Un pensiero condiviso anche da Gianfranco Rotondi, vicepresidente del gruppo Forza Italia alla Camera e ...L'analisi di, contenuta nel suo Punto di vista "Non sono Sandra e Raimondo, come maligna la critica. E neppure Ginger e Fred. Non governeranno mai assieme, Giorgia Meloni ed Enrico Letta. Eppure, a ... Elezioni, Follini: "Enrico e Giorgia uniti da consapevolezza mai insieme" (Adnkronos) - Giorgia Meloni ed Enrico Letta, due leader uniti da un filo 'invisibile', ovvero dalla "consapevolezza" che non si troveranno mai e poi mai "a dover convivere sotto lo stesso tetto di go ...(Adnkronos) - "Non sono Sandra e Raimondo, come maligna la critica. E neppure Ginger e Fred. Non governeranno mai assieme, Giorgia Meloni ed Enrico Letta. Eppure, a dispetto delle infinite differenze ...