Manuel Bortuzzo, Maria Monsè senza filtri: «Lulù lo ha sedotto con una crema…» (Di lunedì 23 maggio 2022) Maria Monsè senza filtri a Radio Radio. L’ex ragazza di Non è la Rai commenta la rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè e parla anche di altri protagonisti del Grande Fratello Vip come Jessica e Sophie Codegoni. Si toglie qualche sassolino dalla scarpa nell’intervista rilasciata a Giada Di Miceli per “Non Succederà più”. Sulla notizia della separazione tra la principessa e il nuotatore spiega: «Io ricordo che ero in treno tornando dalla festa di compleanno di Delia Duran e Alex Belli. Ho ricevuto questa notizia. Ero stata una che l’aveva detto sin dall’inizio. In tempi non sospetti mi ero già sbilanciata esprimendo il mio concetto. Come anche Barù aveva detto, Lulù sembrava intoccabile, nessuno poteva dire nulla. Davide diceva che lei pretendeva ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 23 maggio 2022)a Radio Radio. L’ex ragazza di Non è la Rai commenta la rottura traSelassiè e parla anche di altri protagonisti del Grande Fratello Vip come Jessica e Sophie Codegoni. Si toglie qualche sassolino dalla scarpa nell’intervista rilasciata a Giada Di Miceli per “Non Succederà più”. Sulla notizia della separazione tra la principessa e il nuotatore spiega: «Io ricordo che ero in treno tornando dalla festa di compleanno di Delia Duran e Alex Belli. Ho ricevuto questa notizia. Ero stata una che l’aveva detto sin dall’inizio. In tempi non sospetti mi ero già sbilanciata esprimendo il mio concetto. Come anche Barù aveva detto,sembrava intoccabile, nessuno poteva dire nulla. Davide diceva che lei pretendeva ...

