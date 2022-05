Manuel Bortuzzo ha una nuova fidanzata? Ecco come stanno le cose (Di lunedì 23 maggio 2022) Una nuova fidanzata per Manuel Bortuzzo? Nella giornata di ieri si è cominciata a diffondere la notizia secondo la quale Manuel Bortuzzo avrebbe iniziato a frequentare una nuova ragazza. L’indiscrezione è partita da una segnalazione fatta ad Amedeo Venza su Instagram. La persona, infatti, ha indicato che tale Giulia Ramatelli come donna che ha fatto L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 23 maggio 2022) Unaper? Nella giornata di ieri si è cominciata a diffondere la notizia secondo la qualeavrebbe iniziato a frequentare unaragazza. L’indiscrezione è partita da una segnalazione fatta ad Amedeo Venza su Instagram. La persona, infatti, ha indicato che tale Giulia Ramatellidonna che ha fatto L'articolo proviene da Novella 2000.

mariaga15962342 : #swimmerfairy Penso di non aver mai guardato nessuno come guardo te.!! Buongiorno anime belle ?????????????… - andreastoolbox : #Manuel Bortuzzo smette di seguire Verissimo su Instagram - annacrisante2 : RT @gabrielsniceass: non vedo l’ora che manuel bortuzzo mette il post con la sua nuova (o vecchia che sia) fidanzata oppure una paparazzata… - ParliamoDiNews : Mara Venier nel mirino dei fan di Manuel Bortuzzo: `Falsa` #Gfvip #23maggio - giuliaprivato : @VigilanzaT Ehi! Guarda che se Manuel Bortuzzo va a Verissimo.....niente Mara, eh! #primaopoiandrannotuttiingalera -