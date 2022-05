Manuel Bortuzzo, ci riprova di nuovo: i fan aspettano solo la reazione di Lulù (Di lunedì 23 maggio 2022) Il nuotatore Manuel Bortuzzo che nella casa del grande Fratello Vip 6 aveva trovato l’amore tra le braccia di Lulù Selassiè ora sembra pronto a riprovarci. Tutti i fan della coppia di ex gieffini si domandano come reagirà adesso la principessa Selassié. Manuel-Bortuzzo-Altranotizia-(Fonte: Google)Come tutti sanno la principessa e lo sportivo Manuel Bortuzzo si sono lasciati ma adesso lui potrebbe scrivere un nuovo capitolo della sua vita sentimentale. Manuel Bortuzzo, la grande novità dopo la rottura con Lulù Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè avevano costruito durante il reality show di Canale Cinque una bellissima ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 23 maggio 2022) Il nuotatoreche nella casa del grande Fratello Vip 6 aveva trovato l’amore tra le braccia diSelassiè ora sembra pronto arci. Tutti i fan della coppia di ex gieffini si domandano come reagirà adesso la principessa Selassié.-Altranotizia-(Fonte: Google)Come tutti sanno la principessa e lo sportivosi sono lasciati ma adesso lui potrebbe scrivere uncapitolo della sua vita sentimentale., la grande novità dopo la rottura conSelassiè avevano costruito durante il reality show di Canale Cinque una bellissima ...

