Mancini: «Italia ripescata ai Mondiali? Se qualcuno si ritira c'è il ranking»

"Il ripescaggio dell'Italia al Mondiale? Bisogna vedere come". La voce del possibile ripescaggio dell'Italia "è venuta fuori dall'Ecuador o dall'Iran. Noi in questo momento non ci siamo, poi se qualcuno si ritira, c'è il ranking…". Lo ha detto il ct della Nazionale Roberto Mancini in merito alla mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali.

