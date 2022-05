Manchester United, ten Hag: “Iniziamo un nuovo progetto per lottare ai vertici. Ronaldo sarà con noi” (Di lunedì 23 maggio 2022) Il nuovo tecnico del Manchester United, Erik ten Hag, ha parlato in conferenza stampa di mercato e piani futuri. In primo luogo l’allenatore ha espresso tutta la sua soddisfazione nel sedere sulla panchina Red Devils: “Sono felicissimo di stare qui, tutti mi hanno accolto calorosamente. La Premier è un campionato fantastico, ho già incontrato allenatori e squadre inglesi quindi so come giocarmela. E’ il migliore del mondo, non vedo l’ora di iniziare e mettermi in gioco”. Sul mercato, con un focus speciale su Cristiano Ronaldo, dichiara: “Sto valutando tutte le situazioni, c’è un enorme potenziale in squadra. Cristiano Ronaldo farà parte del progetto, mi aspetto tanti gol da lui”. Una battuta poi sui piani e gli obbiettivi futuri: “In primis Maguire rimarrà capitano della squadra, che ... Leggi su sportface (Di lunedì 23 maggio 2022) Iltecnico del, Erik ten Hag, ha parlato in conferenza stampa di mercato e piani futuri. In primo luogo l’allenatore ha espresso tutta la sua soddisfazione nel sedere sulla panchina Red Devils: “Sono felicissimo di stare qui, tutti mi hanno accolto calorosamente. La Premier è un campionato fantastico, ho già incontrato allenatori e squadre inglesi quindi so come giocarmela. E’ il migliore del mondo, non vedo l’ora di iniziare e mettermi in gioco”. Sul mercato, con un focus speciale su Cristiano, dichiara: “Sto valutando tutte le situazioni, c’è un enorme potenziale in squadra. Cristianofarà parte del, mi aspetto tanti gol da lui”. Una battuta poi sui piani e gli obbiettivi futuri: “In primis Maguire rimarrà capitano della squadra, che ...

