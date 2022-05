Advertising

romeoagresti : L’ad della #Juventus, Maurizio #Arrivabene: “#Pogba? È un calciatore del Manchester United quindi rispetto lui e la… - mauro_suma : A Manchester parlano del modello Milan che dovrebbe essere adottato anche dal Manchester United #sonsoddisfazioni - sportli26181512 : Manchester United, indizio sul futuro di Van De Beek: Donny Van De Beek potrebbe rimanere al Manchester United, con… - AConan_Doyle : Il Manchester United oggi ha presentato ufficialmente Ten Hag - sportli26181512 : Manchester United, alzata l'offerta per Pau Torres: Il Manchester United, complice l'arrivo di Erik ten Hag sulla p… -

Commenta per primo Alex Telles potrebbe presto separarsi dal suo attuale club, il. I Red Devils , tra i tanti giocatori in partenza, hanno inserito anche il laterale brasiliano classe 1992. Tra i diversi club interessati, il Porto è quello che si è fatto avanti ...'Certo, se Pogba gioca incide, ma ha giocato la metà delle partite con il'. Allenatori da podio. Chi sono i tuoi 'Pioli, Italiano e Nicola. Pioli ha inventato una squadra e gli ha ...Il Manchester United, complice l'arrivo di Erik ten Hag sulla panchina, è pronto a fare investimenti corposi la prossima estate. Il grande obiettivo della difesa, per i Red Devils, è Pau Torres, centr ...Le parole di Bruno Fernades sui social dopo la pessima stagione: «Stagione non all’altezza, ma il Manchester United si rialza sempre» Una stagione disastrosa per il Manchester United. Lo sa bene Bruno ...