Mali: italiani rapiti, procura Roma apre inchiesta per sequestro di persona a scopo di terrorismo (Di lunedì 23 maggio 2022) Roma, 23 mag. (Adnkronos) - La procura di Roma ha aperto un fascicolo per sequestro di persona a scopo di terrorismo in relazione al rapimento dei tre italiani avvenuto la scorsa settimana in Mali. A coordinare l'inchiesta e' il procuratore aggiunto Michele Prestipino che ha delegato le indagini ai carabinieri del Ros che hanno già inviato una prima informativa a piazzale Clodio. I tre rapiti sono Rocco Antonio Langone, di 64 anni, la moglie Maria Donata Caivano, 62 anni, e il figlio Giovanni, di 43 anni. La famiglia rapita giovedì sera nello Stato africano era originaria della Basilicata ma da tempo risiedeva in Lombardia, nella provincia di Monza Brianza. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022), 23 mag. (Adnkronos) - Ladiha aperto un fascicolo perdidiin relazione al rapimento dei treavvenuto la scorsa settimana in. A coordinare l'e' iltore aggiunto Michele Prestipino che ha delegato le indagini ai carabinieri del Ros che hanno già inviato una prima informativa a piazzale Clodio. I tresono Rocco Antonio Langone, di 64 anni, la moglie Maria Donata Caivano, 62 anni, e il figlio Giovanni, di 43 anni. La famiglia rapita giovedì sera nello Stato africano era originaria della Basilicata ma da tempo risiedeva in Lombardia, nella provincia di Monza Brianza.

