Advertising

sportli26181512 : Maldini ha chiuso il cerchio: ora è leggenda anche da dirigente. E la dinastia continua...: Maldini ha chiuso il ce… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Maldini ha chiuso il cerchio: ora è leggenda anche da dirigente. E la dinastia continua... #Milan - SarmaLee_ : RT @Gazzetta_it: Maldini ha chiuso il cerchio: ora è leggenda anche da dirigente. E la dinastia continua... #Milan - MaSte92_ : RT @Gazzetta_it: Maldini ha chiuso il cerchio: ora è leggenda anche da dirigente. E la dinastia continua... #Milan - Gazzetta_it : Maldini ha chiuso il cerchio: ora è leggenda anche da dirigente. E la dinastia continua... #Milan -

La prima qualifica delmanager è stata questa. Servivano cinque secondi solo per enunciarla, e almeno cinque minuti per interpretarla. "Sì, ma cosa fa esattamente Quali sono i suoi compiti ...Dopo aver deciso il derby Olivier Giroud con una doppietta hala gara a Sassuolo di Giulio Mola Salta felice come un bambino Stefano Pioli, abbraccia ad ... sempre in grande sintonia con...Una lunga attesa di 12 anni. ll Milan conquista il diciannovesimo scudetto della sua storia grazie a una cavalcata quasi perfetta pur non partendo come favorita. E' il successo, il primo da allenatore ...Risultati sportivi e conti a posto (il bilancio chiuderà con un -50 milioni, perdita ulteriormente ridotta). Ora Elliott può vendere un gioiellino: presto il passaggio al fondo Usa RedBird ...