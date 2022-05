(Di lunedì 23 maggio 2022) "Questo è un giorno che ha cambiato la storia del nostro Paese, è un giorno che segna per la nostra Italia un cambio di passo e un cambio di rotta. È un giorno dove c'è una sofferenza collettiva, ma ...

Lo ha detto il presidente della Camera Robertoarrivando al Foro Italico di Palermo in occasione della commemorazione della strage di Capaci."Bisogna insistere sempre - ha aggiunto, ...... Maria Falcone , il presidente della Camera, Roberto, il ministro degli Esteri, Luigi di Maio ... ma il messaggio lasciato dai due magistrati, simbolo della lotta contro la, è più vivo che ... Mafia, Fico: insistere sempre per trovare la verità sulle stragi - Il Sole 24 ORE Bianchi: "Più di mille ragazzi sono venuti da tutta Italia: abbiamo più di 1.400 lenzuola fatte dalle scuole che ricordano quella che è la pedagogia della legalità" ...Palermo, 23 mag. (askanews) - 'Questo è un giorno che ha cambiato la storia del nostro Paese, è un giorno che segna per la nostra Italia un cambio ...