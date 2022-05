Mafia, Fico: “Insistere sempre per trovare la verità sulle stragi” (Di lunedì 23 maggio 2022) PALERMO – “Questo è un giorno che ha cambiato la storia del nostro Paese, è un giorno che segna per la nostra Italia un cambio di passo e un cambio di rotta. È un giorno dove c’è una sofferenza collettiva, ma anche personale e credo che le vite di ognuno di noi in qualche modo questo giorno siano cambiate. Quindi oggi si rinnova l’impegno di quel cambiamento che dobbiamo trasferire alle nuove generazioni”. E’ quanto ha detto il presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, arrivando al Foro Italico di Palermo in occasione della commemorazione della strage di Capaci. “Bisogna Insistere sempre – ha aggiunto Fico, rispondendo a una domanda sulla verità che manca 30 anni dopo la strage – Noi dobbiamo arrivare a tutta la verità perché verità significa giustizia e ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 23 maggio 2022) PALERMO – “Questo è un giorno che ha cambiato la storia del nostro Paese, è un giorno che segna per la nostra Italia un cambio di passo e un cambio di rotta. È un giorno dove c’è una sofferenza collettiva, ma anche personale e credo che le vite di ognuno di noi in qualche modo questo giorno siano cambiate. Quindi oggi si rinnova l’impegno di quel cambiamento che dobbiamo trasferire alle nuove generazioni”. E’ quanto ha detto il presidente della Camera dei Deputati, Roberto, arrivando al Foro Italico di Palermo in occasione della commemorazione della strage di Capaci. “Bisogna– ha aggiunto, rispondendo a una domanda sullache manca 30 anni dopo la strage – Noi dobbiamo arrivare a tutta laperchésignifica giustizia e ...

