M5S, Ferrara: mozione contro inceneritore in consiglio metropolitano Roma (Di lunedì 23 maggio 2022) Roma – “Avevo dichiarato che avrei espresso la mia contrarietà all’inceneritore in ogni sede possibile e sto mantenendo la promessa nell’interesse dei cittadini non solo Romani, ma dell’intera area che rischia di dover sottostare alle conseguenze nefaste del termovalorizzatore voluto a tutti i costi da Gualtieri.” “Nel pomeriggio, infatti, ho protocollato una mozione che porrò quanto prima all’attenzione del consiglio metropolitano e con cui chiedo al sindaco della Città Metropolitana Roberto Gualtieri di astenersi dal realizzare un inceneritore e a prediligere invece la costruzione di impianti legati al riciclo e al recupero di materia prima seconda.” “La salute dei cittadini di Marino, Aprilia, Pomezia, Ardea, Albano e Ariccia, oltre ovviamente a ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 23 maggio 2022)– “Avevo dichiarato che avrei espresso la mia contrarietà all’in ogni sede possibile e sto mantenendo la promessa nell’interesse dei cittadini non soloni, ma dell’intera area che rischia di dover sottostare alle conseguenze nefaste del termovalorizzatore voluto a tutti i costi da Gualtieri.” “Nel pomeriggio, infatti, ho protocollato unache porrò quanto prima all’attenzione dele con cui chiedo al sindaco della Città Metropolitana Roberto Gualtieri di astenersi dal realizzare une a prediligere invece la costruzione di impianti legati al riciclo e al recupero di materia prima seconda.” “La salute dei cittadini di Marino, Aprilia, Pomezia, Ardea, Albano e Ariccia, oltre ovviamente a ...

