Lutto nella televisione | addio all’attore | è morto tra i suoi cari Il successo nella fiction più amata

(Di lunedì 23 maggio 2022) Era stato l’amatissimo ex presidente Barry Godwin, altrettanto apprezzata, serie televisiva West Wing – Tutti gli uomini del presidente. Aveva vestito gli indimenticabili panni del dottore Donald Anspaugh in E.R. Medici in prima linea per non parlare di tanti altri iconici personaggi. John Aylward purtroppo si è spento. L’intero mondo del piccolo e grande schermo, pubblico compreso, lo sta piangendo e lo ricorderà sempre per la splendida persona hanno raccontato fosse e per il suo memorabile talento di fronte alla cinepresa e alle telecamere televisive. La scomparsa di John Aylward è stata riferita dal suo agente Mitchell K. Stubbs. John Aylward,l’attore. Aveva 75 anni John Aylward era nato a Seattle (Washington, Stati Uniti) il 7 novembre del 1946 ed è venuto a mancare lo scorso 16 maggio all’età di 75 anni ...