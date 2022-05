Lutto nella politica italiana, l’addio a 65 anni. Le recenti dimissioni dopo il ritorno della malattia (Di lunedì 23 maggio 2022) Aveva 65 ed è stato il primo presidente della Lega di Regione Lombardia quando ancora il partito si chiamava Lega Nord. È morto nella città in cui risiedeva, Sondrio, e dopo un periodo lontano dalla politica (circa vent’anni), era rientrato con l’incarico di referente della sede di Colico, comune in provincia di Lecco, sempre per la Lega. Glielo aveva chiesto l’amico e parlamentare Ugo Parolo, anche lui nello stesso partito. Il mondo della politica piange la scomparsa di Paolo Arrigoni. Ugo Parolo ricorda con un lungo post gli anni trascorsi insieme a Paolo Arrigoni: “Ti ho conosciuto che ero praticamente un giovincello a Sondrio nella mitica sede provinciale della Lega Nord agli inizi del 1990 ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 23 maggio 2022) Aveva 65 ed è stato il primo presidenteLega di Regione Lombardia quando ancora il partito si chiamava Lega Nord. È mortocittà in cui risiedeva, Sondrio, eun periodo lontano dalla(circa vent’), era rientrato con l’incarico di referentesede di Colico, comune in provincia di Lecco, sempre per la Lega. Glielo aveva chiesto l’amico e parlamentare Ugo Parolo, anche lui nello stesso partito. Il mondopiange la scomparsa di Paolo Arrigoni. Ugo Parolo ricorda con un lungo post glitrascorsi insieme a Paolo Arrigoni: “Ti ho conosciuto che ero praticamente un giovincello a Sondriomitica sede provincialeLega Nord agli inizi del 1990 ...

