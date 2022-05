L’ultimo giorno nelle acciaierie di Azovstal. Il video del soldato che si prepara a consegnarsi ai russi (Di lunedì 23 maggio 2022) Si intitola ‘Last Day at Azovstal’ il video che mostra L’ultimo giorno dei combattenti ucraini all’interno dell’acciaieria di Mariupol. Le immagini sono state girate da Dmytro Kozatsky, un combattente-fotografo del reggimento Azov, che ha trascorso 84 giorni nell’impianto siderurgico accanto ai suoi compagni. I video è stato pubblicato sul canale Telegram di Petro Andriushchenko, consigliere del sindaco di Mariupol. https://youtu.be/L 1xEYWDT3o Il possibile scambio di prigionieri tra soldati della Azovstal e russi “Credo che un eventuale auspicabile intesa per lo scambio di prigionieri” tra russia e Ucraina, “sarebbe senz’altro un segnale positivo. Sarei ancora cauto comunque a trarne delle conclusioni affrettate sul fatto che ciò possa ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 23 maggio 2022) Si intitola ‘Last Day at’ ilche mostradei combattenti ucraini all’interno dell’acciaieria di Mariupol. Le immagini sono state girate da Dmytro Kozatsky, un combattente-fotografo del reggimento Azov, che ha trascorso 84 giorni nell’impianto siderurgico accanto ai suoi compagni. Iè stato pubblicato sul canale Telegram di Petro Andriushchenko, consigliere del sindaco di Mariupol. https://youtu.be/L 1xEYWDT3o Il possibile scambio di prigionieri tra soldati della“Credo che un eventuale auspicabile intesa per lo scambio di prigionieri” traa e Ucraina, “sarebbe senz’altro un segnale positivo. Sarei ancora cauto comunque a trarne delle conclusioni affrettate sul fatto che ciò possa ...

