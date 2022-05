Luigi Strangis protagonista della nuova puntata di “Generazione Z” (Di lunedì 23 maggio 2022) ROMA – Luigi Strangis, vincitore dell’ultima edizione del talent show “Amici”, è il protagonista della nuova puntata di “Generazione Z”, il programma condotto da Monica Setta, in onda martedì 24 maggio, alle ore 00.50, su Rai 2 e RaiPlay. Strangis, 21 anni, di Lamezia Terme, racconterà come è cambiata la sua vita negli ultimi giorni. Il cantante aveva iniziato la sua avventura nel talent show con 5mila follower. Poco prima della finale ne aveva circa 300 mila su Instagram. Monica Setta incontra nel consueto faccia a faccia la conduttrice e attrice Enrica Bonaccorti, che ripercorrerà la sua carriera, caratterizzata da incontri e collaborazioni con artisti del calibro di Domenico Modugno, Giancarlo Magalli, Raffaella Carrà e Gianni ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 23 maggio 2022) ROMA –, vincitore dell’ultima edizione del talent show “Amici”, è ildi “Z”, il programma condotto da Monica Setta, in onda martedì 24 maggio, alle ore 00.50, su Rai 2 e RaiPlay., 21 anni, di Lamezia Terme, racconterà come è cambiata la sua vita negli ultimi giorni. Il cantante aveva iniziato la sua avventura nel talent show con 5mila follower. Poco primafinale ne aveva circa 300 mila su Instagram. Monica Setta incontra nel consueto faccia a faccia la conduttrice e attrice Enrica Bonaccorti, che ripercorrerà la sua carriera, caratterizzata da incontri e collaborazioni con artisti del calibro di Domenico Modugno, Giancarlo Magalli, Raffaella Carrà e Gianni ...

Advertising

fanpage : #Amici21, Luigi Strangis è il vincitore di questa edizione: cantautore, polistrumentista, un perfomer completo che… - rtl1025 : ???? Ieri @StrangisLuigi è stato ospite in diretta su RTL 102.5 per raccontarci della sua vittoria ad @AmiciUfficiale… - rtl1025 : ?? @StrangisLuigi a RTL 102.5: “Il mio nuovo Ep racconta della mia personalità libera. La notorietà? Sono lo stesso… - Lopinionista : Luigi Strangis protagonista della nuova puntata di “Generazione Z” - zazoomblog : Amici: Luigi Strangis caos a Domenica in succede di tutto - #Amici: #Luigi #Strangis #Domenica… -