Lotto: il ritorno dell’8 su Napoli fa saltare il banco (Di lunedì 23 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il ritorno nell’ultima estrazione del Lotto dell’attesissimo 8 su Napoli, vale a dire il numero atteso da più tempo (si è fatto rivedere dopo 168 concorsi di assenza) e più giocato, ha regalato vincite milionarie. Nel concorso di sabato scorso, al Lotto sono stati vinti circa 24 milioni di euro. Si tratta di una cifra molto importante. La settimana prima, sempre nell’estrazione del sabato, erano stati vinti 8,4 milioni di euro e quindi nell’ultimo concorso i premi sono cresciuti del +200%. E’ quanto rende noto l’agenzia di stampa specializzata ‘Agimeg’. Dei 24 milioni vinti nell’ultima estrazione, ben 19,2 sono finiti proprio sulla ruota di Napoli. Il ritorno dell’8 ha permesso al compartimento partenopeo di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 23 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ilnell’ultima estrazione deldell’attesissimo 8 su, vale a dire il numero atteso da più tempo (si è fatto rivedere dopo 168 concorsi di assenza) e più giocato, ha regalato vincite milionarie. Nel concorso di sabato scorso, alsono stati vinti circa 24 milioni di euro. Si tratta di una cifra molto importante. La settimana prima, sempre nell’estrazione del sabato, erano stati vinti 8,4 milioni di euro e quindi nell’ultimo concorso i premi sono cresciuti del +200%. E’ quanto rende noto l’agenzia di stampa specializzata ‘Agimeg’. Dei 24 milioni vinti nell’ultima estrazione, ben 19,2 sono finiti proprio sulla ruota di. Ilha permesso al compartimento partenopeo di ...

