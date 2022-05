Lotta allo spaccio, prima nasconde la droga poi strattona un militare: arrestato 29enne (Di lunedì 23 maggio 2022) Non si ferma l’attività dei carabinieri della Compagnia di Colleferro. Le verifiche hanno l’obiettivo di limitare ed arginare non solo i reati di natura predatoria ma anche quelli legati allo spaccio di droga. All’attività di controllo hanno preso parte i Carabinieri del Nucleo Radiomobile, delle Stazioni dipendenti dalla Compagnia coadiuvati da personale specializzato del Nucleo Carabinieri Cinofili di Ponte Galeria. Il bilancio dell’attività straordinaria di controllo del territorio è di due arresti, una denuncia e quattro persone segnalate per droga con il sequestro di 115 grammi di hashish, 210 grammi di marijuana e circa 10 grammi di cocaina. Leggi anche: spaccio di droga in provincia di Latina: arrestato 32enne Lotta allo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 23 maggio 2022) Non si ferma l’attività dei carabinieri della Compagnia di Colleferro. Le verifiche hanno l’obiettivo di limitare ed arginare non solo i reati di natura predatoria ma anche quelli legatidi. All’attività di controllo hanno preso parte i Carabinieri del Nucleo Radiomobile, delle Stazioni dipendenti dalla Compagnia coadiuvati da personale specializzato del Nucleo Carabinieri Cinofili di Ponte Galeria. Il bilancio dell’attività straordinaria di controllo del territorio è di due arresti, una denuncia e quattro persone segnalate percon il sequestro di 115 grammi di hashish, 210 grammi di marijuana e circa 10 grammi di cocaina. Leggi anche:diin provincia di Latina:32enne...

Profilo3Marco : RT @gasparripdl: Il 23 maggio 1992 a Capaci la mafia dichiarò guerra allo Stato Italiano. Furono uccisi Giovanni Falcone, la moglie Frances… - CorriereCitta : Lotta allo spaccio, prima nasconde la droga poi strattona un militare: arrestato 29enne - forza_italia : RT @gasparripdl: Il 23 maggio 1992 a Capaci la mafia dichiarò guerra allo Stato Italiano. Furono uccisi Giovanni Falcone, la moglie Frances… - antig9696 : RT @dade494: @antig9696 Mio nonno psicoanalista diceva sempre che il malato in realtà non vuole guarire e cerca sempre di tornare nella sua… - dade494 : @antig9696 Mio nonno psicoanalista diceva sempre che il malato in realtà non vuole guarire e cerca sempre di tornar… -